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الخميس، 31-03-2022 03:57 م

بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض الحبسة

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الوكيل الإخباري - أعلنت أسرة الفنان الأميركي بروس ويليس – يوم الأربعاء- أن النجم السينمائي بطل سلسلة أفلام “الموت الصعب” اعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض غريب، يسبب تأثراً في القدرات الإدراكية يُعرف بــ “الحبسة” وهو فقدان القدرة على الحديث.

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يُذكر أن النجم الأميركي بروس ويليس قد ظهر مؤخراً في 2022 عبر تجسيده بطولة 3 أفلام متميزة، لتتخطى بذلك مسيرته الفنية الزاخرة عدد 90 عملاً سينمائياً، دون أن تكون له مشاركات درامية متلفزة مع أن بدايته عبر برامج تلفزيونية.


اشتهر أكثر كممثل ولكنه أيضاً مغني وكاتب سيناريو، حصل على جائزة الإيمي مرتين كأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عام 1987، عن دوره في مسلسل ضوء القمر وعام 2000 جائزة ضيف الشرف البارز عن دوره في مسلسل الأصدقاء.

 

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