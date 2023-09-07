بسام كوسا يحمس الجمهور لمسلسله "الغريب".. وهذا موعد عرضه

الوكيل الإخباري- يعود الفنان السوري، بسام كوسا، إلى الشاشة بعد غياب قسري، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، إذ كان مقرراً عرض مسلسله "مال القبان"، الذي ينتمي لأعمال البيئة الشامية.

اضافة اعلان



وعودة كوسا، الذي يعد من أبرز نجوم الفن السوري، تأتي من خلال مسلسل "الغريب"، الذي سيعرض ابتداءً من اليوم الخميس ، على إحدى المنصات الرقمية، وقد حمس كوسا جمهوره لمتابعة المسلسل، بنشره على صفحته الرسمية على "إنستغرام" بوستر المسلسل، وعلق عليه: "جاهزين؟.. حكاية عيلة رح تنقلب بغلطة وحدة".



ويجتمع كوسا في العمل فنياً مع الفنانة فرح بسيسو للمرة الثانية، بعد 23 عاماً من لقائهما الأول في مسلسل "الزير سالم"، وأيضاً للمرة الثانية مع المخرجة صوفي بطرس، بعد اجتماعهما عام 2017 في فيلم "محبس".





زهرة الخليج