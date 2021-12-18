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السبت، 18-12-2021 12:12 م

بسبب التنمر علي مايان السيد .. الجمهور يهاجم هدير عبدالناصر

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الوكيل الإخباري -  تسبب إتقان الفنانة مايان السيد دور فتاة تعاني من مرض التوحد بحكاية "حلم حياتي"، من مسلسل "إلا أنا"، في تعاطف الجمهور معها بشكل كبير للدرجة التي جعلته يهاجم الفنانة هدير عبد الناصر بشكل حاد، بسبب شخصية "منة" التي تقدمها في المسلسل، والتي تتنمر دائماً على شخصية "خديجة" التي تقدمها مايان، وبخاصة مشهد انضمام خديجة لمسرح الجامعة من أجل تحقيق حلمها والتمثيل واستهزاءمن بمرضها والتنمر عليها ورفضها انضمام الفتاة للمسرحية.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الهجوم على هدير، وتذكر الجمهور دورها في مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر، والتي قامت فيه بدور مروة صديقة لؤلؤ، التي اتفقت عليها لتدميرها، وجاء في التعليقات: "مش كفاية شخصية مروة في مسلسل لؤلؤ وتتنمري على خديجة"، "لو وقعتي تحت أيدينا مش هنسيبك"، "حرام عليكي اللي بتعمليه مع خديجة"، "ماتعمليش شر تاني عشان أنا بدأت أقتنع إنك كده بجد طيب اعملي دور حلو مره نغفرلك اللي فات طيب"، ده انتوا هتشوفوا مرار اتقلي انتي بس"، "عاوزين نضربك كفاية شر".

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المصدر - لها

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