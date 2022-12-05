بسبب عمرو أديب .. محمد رمضان أمام المحكمة

الوكيل الإخباري-يبدو أن النجم المصري محمد رمضان سيقف، قريباً، أمام محكمة أكتوبر، حيث حددت المحكمة جلسةً في 20 ديسمبر الحالي، للنظر في الدعوى المقدمة من الإعلامي عمرو أديب ضده.

اضافة اعلان



وفي التفاصيل، قررت المحكمة تلك الجلسة، بعدما أحالت الوثائق والبلاغات المُقدمة من أديب ضد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، متهمةً الأخير بالسب والقذف والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



القضية بدأت قبل عامٍ ونصف العام تقريباً، عندما نشر "نمبر ون" فيديو له، عبر حسابه في "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يرمي الأموال في حمام السباحة، يوم حكم التعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الأمر الذي دفع عمرو أديب لمهاجمته خلال برنامجه، والقول بأن تصرفات رمضان تستفز الشعب المصري.



ولم يسكت رمضان وقتها على هذا الهجوم، إذ ردّ على تصريحات الإعلامي

المصري على طريقته، حيث نشر مقطع فيديو مجتزأ من مسلسل "الأسطورة"، الذي لعب بطولته، لكن مع إجراء بعض التعديلات، إذ ركّب عليه صوت عمرو أديب، وهو يقول: "يا محمد.. إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون"، ليرد عليه بطريقة شخصية "الأسطورة": "بس يا بابا".



وفور انتشار ذلك المقطع، قام أديب بتقديم 4 بلاغات ضد رمضان، من خلال وكيله ومحاميه المستشار طارق جميل سعيد، منها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتعمد استغلال برامج وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.



وكان محمد رمضان قد كسب إحدى القضايا المتبادلة بينه وبين أديب، إذ في أغسطس 2021، قضت محكمة الشيخ زايد في القضية التي رفعها الأول على الثاني، والتي اتهمه فيها بسبه وقذفه على الهواء خلال برنامجه "الحكاية"، بتغريم عمرو 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 50 جنيهاً أتعاب محاماة.



يُذكر أن عاصفةً من الانتقادات ثارت حول محمد رمضان مؤخراً، وذلك بعدما صعد إلى مسرح حفل افتتاح "ميدل بيست"، المقام في المملكة العربية السعودية على هامش فعاليات موسم الرياض، وهو عاري الصدر، ويرتدي "ماسك" هيكل عظمي، بينما يؤدي أغنيته الشهيرة "مافيا مافيا".





زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة

