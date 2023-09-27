بشرى: الفنانون الصادقون قليلون

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة بشرى عن رأيها في حال الوسط الفني اليوم، مؤكدةً أن الفنانين الذين لهم مصداقية عند الجمهور قليلون، بالقول: "الفنانين اللي بتتصدق وعندها مصداقية عند الجمهور قليلة، والحمد لله أنا الجمهور مصدّقني ودي حاجة بحسّها منهم، ودي نعمة كبيرة جداً، ومش هنسى تجربة مسلسل الاختيار 2 وفيلم 678، وتجارب ليا حسيت الجمهور صدقني".

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وعن رأيها في الفارق بين المرأة والرجل من حيث الاهتمام والعناية بالنفس، قالت بشرى: "الست لازم تهتم بنفسها وتاخد فيتامينات، ودي كلها مصاريف زيادة على الست لأن الست مصاريفها كتير جداً وتفاصيل لبسها كتير، ولكن الراجل بنطلون وقميص وساعة وجزمة ، والسيدات مظلومة في السينما، على الرغم من أن السينما قامت على أكتاف السيدات".



لها