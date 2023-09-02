السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة يعلن أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي

%2.4 مساهمة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالناتج المحلي الإجمالي

الاحتلال يعتقل 3 شبان من رام الله

قرار أممي بشأن التعاون مع منظمة شنغهاي

والد البريطاني المفقود في أوكرانيا يطلب مساعدة الشرطة للبحث عن ابنه

مقتل 13 شخصا بحادث مروع في العراق

25 إصابة بالجهاز التنفسي في مستشفى معان الحكومي

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

وفيات السبت 2/ 9/ 2023

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في ‭7‬ أشهر

السبت، 02-09-2023 09:26 ص

وفاة اصغر فنان في الوسط الفني ووالده بحادث سير مروع في مصر - صورة

Ig5iuIx5Vv1szFD5ha17jZDvbjqrMi04XO2DGJ2m


الوكيل الإخباري- تسبب حادث سير على طريق الساحل الشمالي في مصر في مأساة لأصغر فنان في الوسط الفني، حيث توفي الطفل رابي أحمد، بطل مسرحية "قصة لعبة" التي عُرضت على المسارح المصرية، ووالده في الحادث، وأُصيبت والدته بجروح بالغة.

اضافة اعلان


وكان المخرج تامر كرم قد أعلن وفاة الطفل رابي أحمد ووالده في حادث سير مروّع، وأن الطفل شارك في أعمال مسرحية عدة أبرزها مسرحية "قصة لعبة".

ونشر كرم صورة للطفل رابي، وكتب معلّقاً عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلب محزون يعتصره الألم أنعى وفاة الفنان الطفل الملاك البريء رابي أحمد ووالده أحمد المحترم اللذين توفاهما الله في حادث سير". وأضاف: "ندعو الله العلي الكبير أن يتغمّدهما بواسع رحمته وأن يجعل الجنة من نصيبهما ونحتسبهما عند الله من الشهداء".


وكشف مصدر أمني أن الحادث وقع على طريق الضبعة، حيث كان رابي بصحبة والده ووالدته لقضاء إجازة في الساحل الشمالي، وتسبب الحادث في وفاته هو والده، وإصابة الأم بجروح بالغة نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة.


وكان الطفل رابي أحمد قد خطف أنظار الجمهور بعد مشاركته في بعض الأعمال المسرحية، ومنها "قصة لعبة" على مسرح غراند طيبة، حيث جسد شخصية "سبونج بوب"، كما شارك في بعض الإعلانات، وعدد من الأعمال السينمائية.


 

لها


 




 

 


 

إقرأ ايضا
و

يوم حزين للفن العراقي.. وفاة فنان شهير

مصر٢

مصر.. فنانة شهيرة تثير جدلا كبيرا برسالة غامضة

1

بالفيديو .. آخر ظهور للشاعر الراحل كريم العراقي وهو على سرير الشفاء

57dc819c9d8c8da121ffb4dc9e618910

على طريقة أدهم النابلسي.. فنان شهير يعتزل الفن ويطلق اللحية - صورة

main_image64f1f81e27007

كشف سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

f9407a29-e35e-4e3e-a9e0-b5870cfd32bd

هل سيتم انتاج جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة ؟ فنانة مصرية تحسم الجدل

أخبار متعلقة
52a043f828d9d42ca0dd830d76a9c680

يسرا تشكر كل مَن واساها بوفاة حماتها

image

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

311960

الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

0

نقيب المهن التمثيلية في مصر يكشف حقيقة وفاة عادل إمام

A_6f96eimage_story

وليد توفيق يفجع بوفاة ابن شقيقه

798029_original

وفاة احد اعضاء الفرقة الموسيقية للفنان رابح صقر