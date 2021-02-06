بطل مسلسل بـ 100 وش يهدد بالانتحار إذا لم تحلّ أزمته!

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان المصري شريف دسوقي عن تعرضه للظلم والاستغلال من قبل منتج فيلمه الأخير "وقفة رجالة" ، وذلك لعدم حصوله على أجره من المنتج أحمد الجنايني، حيث هدد دسوقي صاحب شخصية "سبعبع" في المسلسل الشهير "بـ100 وش" بالانتحار، حال عدم إنهاء أزمته مع الجنايني، والحصول على حقه.

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حيث انه قال : "هقتل نفسي في ميدان عام، لو مخدتش حقي من أحمد الجنايني، ومش هجيب محامي يرفع لي قضية، أنا بناشد الدكتور أشرف زكي، وبقوله ابنك مهدور حقه يا سيادة النقيب"، مطالبًا بتعويض مادي، جراء الإصابة التي تعرض لها خلال تصوير أحد مشاهد فيلم "وقفة رجالة" في مدينة الجونة.



وكشف دسوقي، كواليس إصابته في مشاهد الفيلم، قائلاً: "كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير، وفيه شوت قعدنا فيه 4 ساعات، وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة، وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر، فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية، قلت يا جماعة ده خطر، بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج".



وأكمل: "بعد ساعة بدأت الناس تتخنق، وبدأ الممثلين يشتكوا، لكن أنا مقدرتش أكمل، وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة".

وتابع: "طلع لي خراج في رجلي وقتها وحسيت بتنميلة شديدة، وتطور الأمر إلى تدخل جراحي.. وكنت أتألم جدًا لو حد قرب ناحية رجلي من على مسافة 20 سنتمير حتى".



يشار الى ان فيلم "وقفة رجالة" يتصدر شباك الإيرادات، متفوقًا على الأفلام المُشاركة معه في الموسم.

المصدر : لها



