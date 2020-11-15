بعد إصابة روبرت باتينسون بـ كورونا.. فيلم باتمان في مأزق

الوكيل الإخباري _ حالة من الفوضى والإرتباك اصيبت صناع فيلم "باتمان"، وذلك بعد إصابة النجم وبرت باتينسون بفيروس كورونا ، حيث سيشهد الفيلم تأخيرات كبيرة بعد تعليق الإنتاج لمدة 6 أشهر.

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ويأتي قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، بسبب إصابة باتينسون بالفيروس منذ عدة أسابيع، مما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل الى الحجر المنزلي.

المصدر : الفن



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