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الأحد، 15-11-2020 08:57 ص

إصابة الفنان المصري يوسف اسماعيل بأزمة قلبية

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الوكيل الإخباري _ اعلن المخرج المصري إسلام إمام عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابة الفنان المصري يوسف إسماعيل بأزمة قلبية، ودخوله على إثرها الى المستشفى.

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حيث انه قال : "ألف سلامة على الفنان القدير يوسف اسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح وبامر الله يقوم بالسلامة ودعواتكم بالشفاء".


وكان يوسف يعاني من مرض القلب، وهو الأمر الذي دفعه للخضوع الى عملية لتركيب دعامة.


المصدر : الفن 

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