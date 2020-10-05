بعد إصابتها بمرض نادر.. صورة صادمة للإعلامية بسمة وهبة

الوكيل الاخباري - نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت خلالها وقد فقدت الكثير من وزنها بعد تعرضها لمرض نادر، وأثار ظهورها جدلاً بشأن جسدها النحيف.

اضافة اعلان



وعلق على الصورة عدد كبير من متابعيها وزملائها وأصدقائها الفنانين الذين تمنوا لها الشفاء، حيث قالت لها الإعلامية أروى، "حبيبتي ألف سلامة عليكي ترجعي بألف سلامة وصحة وسعادة".

وكانت بسمة قد أوضحت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها، سبب سفرها للعلاج خارج مصر، خاصة بعد العديد من الانتقادات التي وجهت لها من قبل البعض، بسبب ذهابها للعلاج بالخارج وليس بموطنها مصر.



وأكدت بسمة في فيديو نشرته أنها تعاني من مرض نادر، ما دفعها للسفر للخارج من أجل تلقي العلاج، لأن حالتها لا تتواجد مثلها في مصر بشكل كبير.



وأضافت بسمة أنها خضعت لعملية بسيطة من أجل أخذ العينة، حتى يفحصها الأطباء، مطالبة الجميع بالدعاء لها بالسلامة والشفاء.



وعبرت وهبة عن أمنيتها، حيث كانت تتمنى أن يكون علاجها بمصر، حتى تتواجد بجانب عائلتها ومحبيها، بدلا من التواجد بالخارج، خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





