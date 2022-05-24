بعد اطلاق النار على منزله .. وديع الشيخ يلجأ الى القضاء

الوكيل الإخباري-تقدم الفنان اللبناني وديع الشيخ بأكثر من دعوى قضائية ضد المدعو جاد المصري بعد الشتائم والقدح والذم الذي مارسه الاخير ضده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و قد تم تحويل الملفات الى وحدة الشرطة القضائية في لبنان .

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اما موضوع اطلاق النار على منزل الشيخ قرب قصر العدل في بيروت فالملف يخضع لاشراف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي و من الواضح ان الامر لم ينتهي بالشجار و اطلاق النار لان التوتر بين الطرفين مازال قائماً .



و تفيد المعلومات ان الشيخ تلقى تهديدات كثيرة في الفترة الاخيرة قبل ان تشتعل الازمة بينه و بين جاد المصري الذي فجر غضبه باطلاق النار و الهجوم الالكتروني على وديع و زوجته بغية تشويه السمعة و الاذى المعنوي .



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