بعد اعتزالها الفن .. أحدث ظهور للفنانة آلين خلف شاهدوا كيف اصبحت - صور

الوكيل الإخباري - اشتهرت الفنانة آلين خلف في التسعينيات وحققت نجاحاً باهراً من خلال عدد كبير من الأغاني التي حفظها الناس ورددوها ولا زالوا حتى الآن.



آلين ابتعدت عن الأضواء بعد زواجها عام 2013.



هي تزوجت مدنيا في قبرص من كارلو أيوب ابن الفنان ايلي أيوب عام 2013 وفي آب 2014 رزقت بمولودتها الوحيدة "ليفي".



آلين تنشر بين الحين والآخر صوراً عبر حسابها الخاص على إنستغرام، وهي نشرت مؤخرا صوراً وهي تستمتع على البحر، كما تنشر أحيانا صورا مع ابنتها "ليفي".

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آلين لم تتغير وهي لا تزال رغم مرور السنوات تحتفظ بنفس الملامح، ويبدو انها سعيدة مع عائلتها بعيدا عن الأجواء الفنية.











المصدر - لبنان 24