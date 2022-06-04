بعد خلافات عائلية .. ما حقيقة اغتيال الفنان التركي الشهير بـ " مراد علمدار" ؟

الوكيل الإخباري-ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الممثل التركي نجاتي شاشماز، الشهير بـ"مراد علمدار" نسبة للشخصية الي أدّاها على مدار سنوات في مسلسل "وادي الذئاب"، ويبحث المتابعون عن حقيقة هذا الخبر باستمرار منذ اللحظة الأولى لانتشاره.



وقد أشاع البعض أن نجاتي تعرّض للإغتيال، واُذيع الخبر على نطاق واسع خلال الساعات المنصرمة، والأمر الذي أقلق الجمهور، هو أن الخبر أتى تزامنًا مع سلسلة مثيرة للجدل بسبب الخلافات بين شاشماز وزوجته السابقة نجاهان كشيكجي.

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وتبينت حقيقة هذه الشائعات،حيث نفت المواقع التركية خبر الوفاة، ونجاتي الآن متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة.





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