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الأربعاء، 28-12-2022 03:36 م

بعد غياب .. يسرى اللوزي تعود للفن في مسلسل رمضاني

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الوكيل الإخباري-بعد غياب طويل عن الساحة الفنية واعتذارها عن أكثر من عمل عرض عليها في الأشهر الماضية، تعود الممثلة المصرية يسرى اللوزي لجمهورها في رمضان القادم من خلال مسلسل «جميلة» .

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تدور أحداث مسلسل " جميلة " في إطار اجتماعي، حيث يناقش العمل قضايا طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها على الأسرة المصرية، ويقوم ببطولته ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، وأحمد وفيق، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

عكاظ

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