بعد غياب 13 عاماً .. ظهور جديد لـ "عصام" و"معتز" يشعل مواقع التواصل -صور

الوكيل الإخباري- شارك الفنان السوري وائل شرف صوراً جديدة له برفقة الفنان ميلاد يوسف بعد غياب 13 عاماً عن تمثيل دورهما الشهير بمسلسل باب الحارة وتصدرت الترند خلال الساعات الماضية .

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وعلق وائل شرف على الصور التي شاركها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مستذكراً شخصية "عصام" و"معتز" في باب الحارة :" معتز و عصام بعد ١٣ سنة .. اسقالله يا أخي الحبيب ميلاد "

وتفاعل المتابعون مع الصور مستذكرين دورهما وقصص من المسلسل باجزائه الأولى ، معبرين عن اعجابهم الكبير بشخصية العقيد معتز وشقيقه عصام .







