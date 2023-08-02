فيديو- نجم باب الحارة يكشف عن مفاجأة اليوم في جرش

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/3tF3SzXBOo نجم باب الحارة الفنان السوري محمد الجراح يكشف عن مفاجأة اليوم للجمهور ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون #مهرجان_جرش August 2, 2023

استقبل مهرجان جرش الفنان السوري محمد خير الجراح ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين.وعبر مقطع فيديو ، كشف الجراح الشهير عن دوره في مسلسل "باب الحارة" بشخصية "أبو بدر" عن مفاجأة مرتقبة سيقدمها اليوم للجمهور الأردني في جرش، قائلاً : "يسعد أوقاتكم كل جمهور جرش... بتمنى تحضرونا الأربعاء الساعة التاسعة مساءً في الساحة الرئيسية.. لنقدم شغلة شوية غريبة، مختلفة، جديدة، مفاجئة، مفرحة تليق بالجمهور الأردني".وفي ختام كلمته، وجه الجراح رسالة إلى الجمهور الأردني قائلاً: "جمهور الأردن الحبيب، كل الاحترام الكم ولمهرجان جرش الحبيب".