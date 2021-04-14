بعد غياب 19 عاما.. شريهان تتصدر مواقع التواصل بإعلان يحكي معاناتها.. فيديو

الوكيل الاخباري - بعد غياب سنوات، عادت النجمة شريهان مرة أخرى إلى الشاشة عن طريق إعلان لإحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، لتخطف أنظار محبيها وتعيد إلى الأذهان أدوارها الرمضانية الرائعة وخاصة الفوازير.

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ونجحت النجمة في تصدر قائمة التريند على موقع تويتر من خلال إعادة تداول الإعلان بكثافة على السوشيال ميديا، معربين عن شوقهم الكبير لرؤيتها بالاستعراض والتمثيل وأثنوا على رشاقتها وجمالها، متمنيين رؤيتها في السينما والاعمال الفنية قريباً.



وكان أول ظهور للفنانة شريهان بعد فترة غياب في إعلان لإحدى الشركات، قد أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وكانت الشركة العارضة قد استطاعت أن تتعاقد مع شريهان على تقديم حملتها الإعلانية خلال شهر رمضان، بعد محاولات استمرت لأكثر من عام، حيث تطل شريهان من جديد على جمهورها بعد غياب 19 عامًا عن الفن بعد توقيع عقود الحملة الإعلانية.



وبلغ أجر شريهان 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التي أصرت الفنانة أن تتحملها الشركة ومن ضمن شروط التعاقد أن تقوم باستخدام خدمات شركة الاتصالات لمدة عام دون تكلفة باستثناء تكلفة المكالمات الدولية.

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