رد فعل غريب من عمرو أديب بعد رؤية إعلان شريهان - فيديو

الوكيل الاخباري - تحدث الإعلامي المصري المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، عمرو أديب، عن رد فعل غريب حدث منه عندما رأى الإعلان الرمضاني من الفنانة الشهيرة شريهان.

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وقال عمرو أديب في تغريدة على موقع "تويتر"، "الوحيدة اللي نجحت تقومني من من على الفطار سيبت كل حاجة، ووقفت قدام التليفزيون زي الأطفال، شريهان وبس".



ولكنه عقب ضاحكا، "وطبعا رجعت أكمل أكل تاني".



الوحيده اللي نجحت تقومنى من من على الفطار سيبت كل حاجه ووقفت قدام التليفزيون زي الاطفال . شريهان وبس. وطبعا رجعت اكمل اكل تانى 😀😀😀 — Amr Adib (@Amradib) April 13, 2021

وكانت شريهان قالت عبر حسابها بموقع تويتر، "أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر ٢٠٠٢، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".

المصدر : سبوتنك



