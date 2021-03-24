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الأربعاء، 24-03-2021 12:37 م

بعد 27 عاما من الغياب.. الفنانة شريهان تعود الى الشاشة في رمضان

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الوكيل الاخباري - تطل الفنانة المصرية، شريهان، على جمهورها في رمضان المقبل بعد غياب دام 27 عاما.

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وقالت صحيفة "أخبار اليوم"، إن شريهان تعاقدت على تقديم أحد إعلانات خطوط المحمول في مصر خلال شهر رمضان المقبل 2021، حيث يأتي ظهورها بعد 27 عاما من الغياب.


وأضافت الصحيفة أن "الإعلان عبارة عن إنتاج موسيقي غنائي استعراضي ضخم تستعيد فيه شريهان ذكريات الثمانينات وفوازير رمضان، ويحتوي على عدة رقصات واستعراضات للفنانة، حيث تقوم أحد فرق الفنية الأوروبية بمشاركة الفنانة الكبيرة في هذا العمل، تحت إخراج المخرج أحمد شاكر خضير".

 

وتعتبر الفنانة شريهان واحدة من أهم الايقونات حيث قامت بتقديم الفوازير التي ارتبطت بها أجيال عديدة مثل "ألف ليلة وليلة: كريمة وحليمة وفاطيمة" عام 1988، و"فوازير حول العالم" عام 1987، و"ألف ليلة وليلة: وردشان وماندو" عام 1986، و"ألف ليلة وليلة: عروس البحور" عام 1985"، وكان آخر الفوازير التي قدمتها بعنوان "حاجات ومحتاجات" عام 1994.

سبوتنيك

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