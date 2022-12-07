بعد غياب 3 أعوام.. حسن يوسف يعود للتمثيل

الوكيل الإخباري - يعود الممثل المصري حسن يوسف إلى الدراما بعد غياب 3 أعوام، بمسلسل مع صبا مبارك.



وكشف حسن أنه سيبدأ تصوير مشاهده في المسلسل في مطلع العام الجديد، مشيراً إلى أنه يجسد دور رجل يملك مسرحاً يؤجره لفرق مسرحية مختلفة، لكل منها حكاية مميزة.



وأعرب حسن عن إعجابه بالسيناريو، مشيراً إلى أنه الأول الذي يُعجبه منذ سنوات، وأنه بسبب تاريخه الطويل في السينما والدراما، أصبح يختار أعماله الفنية بعناية ودقة، موضحاً أنه لم يجد في السنوات الماضية عملاً يتناسب ويتوافق مع آرائه وأفكاره وتاريخه.





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