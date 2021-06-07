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الإثنين، 07-06-2021 09:36 ص

بعد نجاح عملية أنفها.. حورية فرغلي تعلن عن أول أعمالها

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الوكيل الإخباري_ أعلنت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عن أول أعمالها بعد نجاح جراحة "زرع الأنف" واستعادة قدرتها على الكلام بطريقة طبيعية.


واتفقت حورية، على استكمال تصوير دورها في فيلم "براءة ريا وسكينة"، والذي توقف تصويره منذ فترة طويلة بسبب أزماتها الطبية.

وينتمي الفيلم لتصنيف أفلام الإثارة والأكشن ، وتدور أحداث الفيلم في عام 1920، بالتزامن مع العصر الحالي، حيث يقوم شاب وفتاة يعملان في الصحافة، بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة ويتوصلا لشخص مقيم في مدينة الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة الحقيقية كاملة.

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المصدر : سبوتنيك 

 




 

 


 

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