حورية فرغلي تكشف ما فعلته لتوفير تكاليف علاجها في أمريكا

الوكيل الاخباري - كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي عن صعوبات واجهتها أثناء رحلة علاجها الطويلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقبل أسبوعين، وصلت حورية فرغلي إلى القاهرة قادمة من أمريكا بعد نجاح عملياتها الأخيرة في الأنف.

وقالت حورية مساء يوم امس السبت في برنامج "واحد من الناس" إنها ستتحدث بمنتهي الصراحة خاصة بعد إجراء العملية.

وأكدت أنها لتتمكن من توفير تكاليف علاجها في أمريكا قامت ببيع الفيلا الخاصة بها حتى تتمكن من السفر إلى أمريكا وإجراء 4 عمليات.

وتعرضت حورية لكسر في أنفها عندما كانت تمارس رياضة الفروسية وسقطت من على الحصان.



وقالت حورية إنها "تعبت جدا من الإصابة لدرجة أنها فقدت حاسة الشم وكانت تتنفس بصعوبة".



سبوتنيك