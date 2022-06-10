بعد 39 عاما .. شاهدوا كيف أصبحت صاحبة أغنية (حبيبي يا عيني) - فيديو

الوكيل الإخباري - ظهرت الفنانة مايا يزبك التي اشتهرت في مصر والوطن العربي بأغنية حبيبي يا عيني في مهرجان الزمن الجميل الذي تقام فعالياته في لبنان ويعتبر هذا أول ظهور لها بعد غياب 39 عام كرم مهرجان الزمن الجميل مايا يزبك ضمن مجموعة كبيرة من نجوم الساحة الفنية أجرت مايا يزبك لقاء مع برنامج ET بالعربي.

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وكشفت عن مدى سعادتها بتواجدها في مهرجان الزمن الجميل لأنها غابت منذ فترة طويلة عن الوسط الفني حضر مهرجان الزمن الجميل في لبنان نجوم تركوا بصمة في عالم الفن منذ سنوات طويلة مثل ماري سليمان وفادية عبد الغني وليليان نمري مايا يزبك وغيرهم ولدت الفنانة مايا يزبك في لبنان عام 1967 وهي من عائلة فنية وتزوجت في عمر العشرين من عازف الكمان مازن زوائدي ولها منه ولدان باسم ولارا،.

وفي عام 1983 أطلقت ألبوم أنا والعصفور قدمت مايا يزبك الكثير من الأغاني ولكنها اشتهرت بأغنية بكرا رح بتسافر و أغنيتها الإيقاعية حبيبي يا عيني فالأغنية مازالت حتي الان فقرة ثابتة في حفلات الزفاف وأندية الرقص وذلك بسبب إيقاعها الراقص.





