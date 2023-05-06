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السبت، 06-05-2023 01:43 م

بعمر 23 عاماً .. وفاة ملكة جمال العالم المحتملة بسبب حادث -صور

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الوكيل الإخباري-أصيب أصدقاء وعائلة إحدى الفائزات في نهائي مسابقة ملكة جمال الكون بعد الإعلان عن وفاتها، بعد أن تعرضت لحادث سقوط أثناء ممارستها ركوب الخيل.

توفيت عارضة الأزياء، سيينا وير (23 عاماً)، يوم الخميس عندما اتُخذ قرار بإطفاء أجهزة الإنعاش عنها، بعد الحادث الذي وقع قبل عدة أسابيع.


كانت السيدة وير تركب الخيل في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، عندما سقط حصانها، مما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى ويستميد في حالة حرجة، وبعد أسابيع، قرر الأطباء فصل أجهزة الإنعاش عنها بعدما تبين بأنها لن تنجو أبداً. 


وقام أصدقاء وأفراد عائلة سيينا، بإغراق وسائل التواصل الاجتماعي برسائل التكريم المؤثرة بعد إعلان وفاتها، وقال شريكها توم بول، إن حبه لها لم يكن حباً عادياً. 

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