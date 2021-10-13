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الأربعاء، 13-10-2021 04:22 م

بلقيس فتحي تدعو الجمهور لهذا الأمر - فيديو

بلقيس-فتحي-تنتهي-من-أغنية-كلاسيك-2


الوكيل الإخباري - طلبت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي من الجمهور التصويت للأغاني المفضلة لهم من ألبومها "حالة جديدة".

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ونشرت بلقيس فيديو يتضمن مقاطع من 6 أغنيات، وهي "حالة جديدة ، خاف عليي، انتهى، جبّار، دبلوماسي، جنوب الدرب".

 

وعلّقت بلقيس على الفيديو بالقول: "صوتوا الآن لأغنياتكم المفضلة من الألبوم، ومنشن أصدقائكم اللي تشاركونهم ذكريات من هالاغاني."


وكانت كشفت بلقيس عن تمثال شمعي لها في متحف مدام توسو العالمي في دبي، كأول شخصية عربية تتجسد بذلك.


وقد نشرت بلقيس صورة لها برفقة التمثال الشمعي على حسابها الخاص.

 

 

 

المصدر - الفن 

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