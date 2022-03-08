بمناسبة يوم المرأة نيللي كريم تحتفل بوالدتها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها برفقة والدتها وقد نشرت نيللي الصورة بمناسبة يوم المرأة العالمي وكتبت: "عيد امرأة سعيد لحبي اللامنتناهي".





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إنتشرت الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتناقلها الرواد عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن حبهم لها وكتبوا عبارات تمنوا فيها لنيللي أن يحفظ الله ويطيل بعمر والدتها.





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