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الخميس، 24-02-2022 02:31 م

زيادة وزن شيرين عبد الوهاب في أحدث صورة لها

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الوكيل الإخباري - ظهرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في صورة جديدة لها من داخل استديو، برفقة ملحن أغنيتها الجديدة، حيث ظهرت في بدانة واضحة جداً وزيادة كبيرة بالوزن.

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وقد ارتدت شيرين في الصورة التي ظهرت بها برفقة ملحن أغنيتها الجديدة وهي ترتدي ملابس رياضية، حيث شيرين هذه الأيام بتسجيل أغنيات جديدة تستعد لطرحها للجمهور في الفترة المقبلة.

 

ومما لوحظ في ظهور شيرين الأخير هو كثافة شعرها مَرّة أخرى، بعدما حلقته نهائياً عقب انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

 


 

 

سيدتي 

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