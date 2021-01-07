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الخميس، 07-01-2021 10:15 ص

بيان لبناني بعد أنباء عن إصابة المطربة فيروز بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، حقيقة إصابة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بفيروس كورونا، وخضوعها للعزل الصحي تحت إشراف ابنتها ريما.

وأصدرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بيانا نفت فيه هذا الخبر، وقالت: "تتداول مجموعات واتساب خبراً كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي".

وأضافت الوكالة، أن "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح".

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وكانت الفنانة اللبنانية فيروز، نعت مؤخرا، الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني، بفيديو مؤثر نشرته على صفحتها الشخصية على "فيسبوك" عقب نبأ الوفاة. ونشرت فيروز، الفيديو، الذي يظهر فيه لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".


وغيب الموت الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني، اليوم الاثنين، إذ توفي عن عمر 83 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو موسيقي وملحن وموزع وقائد أوركسترا، وكاتب أغاني، والشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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