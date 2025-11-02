صدمة جماهيرية.. أعمال كبرى تنسحب من سباق رمضان 2026

أبرز الأعمال المنسحبة
"درجة الغليان" بطولة منة شلبي، سيتم عرضه بعد رمضان بسبب الحاجة لتوقيت عرض مختلف.
"جراب الحاوي" بطولة محمد سعد، تأجيله بسبب انشغالات الفنان.
"دهب حر" بطولة كريم محمود عبد العزيز.
أبرز النجوم العائدين
رغم الانسحابات، يظل رمضان 2026 حافلاً بعودة كبار الفنانين مثل:
هند صبري، محمد إمام، ماجد الكدواني، يوسف الشريف، خالد النبوي، أمير كرارة، يسرا.
الأعمال المقررة
"علي كلاي" لأحمد العوضي (دراما شعبية).
"المداح الجزء 6" لحمادة هلال بعنوان "أسطورة النهاية".
"درش" لمصطفى شعبان، قصة شاب من الحارة الشعبية.
هذا التراجع في بعض الأعمال يفتح المجال لمنافسة جديدة وفرص أكبر للأعمال المقررة بالفعل.
