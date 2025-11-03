عمرو أديب يلمّح إلى قرار صادم على الهواء - فيديو

الوكيل الإخباري- لمّح الإعلامي المصري عمرو أديب خلال حلقة برنامجه "الحكاية" أمس إلى أنه يعيش آخر شهوره في العمل التلفزيوني، مشيراً إلى إنجازاته في المشاهدة وساعات البث، وربما دخول موسوعة غينيس.

وجاءت تصريحاته رداً على الانتقادات بسبب تغطيته المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكداً أنه أراد مشاركة المصريين فرحتهم بهذا الإنجاز الحضاري، وأضاف بلهجة ساخرة أنه لا يسعى للتريند، بل يريد إسعاد الناس وإشعارهم بالفخر.

