الأحد 2025-11-02 01:55 م
 

شريهان تخطف الأنظار باستعراض فرعوني في افتتاح المتحف المصري الكبير - فيديو

الفنانة شريهان
 
الأحد، 02-11-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري-   عبّرت الفنانة شريهان عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير بعد سنوات من الغياب، مؤكدة أن الحدث يُعد تتويجاً لمسيرتها ومسيرة أبطال مصريين عظام مثل محمد سعدي وهشام نزيه ومازن المتجول والمايسترو هاني أباظة.

وفي مداخلة ببرنامج "الصورة" على قناة النهار، قالت شريهان:
"مش عارفة ألمّ لم مشاعري دلوقتي، عاوزة أصلي بقية عمري شكرًا وامتنانًا لله، شرف ما بعده شرف على أرض بلدي".


وعن إطلالتها، أوضحت أنها اختارت مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب ليصنع زيها الفرعوني، مؤكدة أن التطريز تم في إيطاليا بأسلوب مستوحى من الحضارة المصرية، وأضافت:
"الأمانة اللي أنا شايلها كبيرة وأكبر مني بكتير، لكن إيلي صعب منحني القوة، وأنا فخورة جدًا".


كما شددت على أن هذا الحدث يعكس عظمة الحضارة المصرية وانتمائها لها، معتبرة الحفل فرصة للاعتزاز بمصر وأول حضارة في التاريخ.

 

 

 

 

