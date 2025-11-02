شريهان تخطف الأنظار باستعراض فرعوني في افتتاح المتحف المصري الكبير - فيديو

وفي مداخلة ببرنامج "الصورة" على قناة النهار، قالت شريهان:
"مش عارفة ألمّ لم مشاعري دلوقتي، عاوزة أصلي بقية عمري شكرًا وامتنانًا لله، شرف ما بعده شرف على أرض بلدي".
وعن إطلالتها، أوضحت أنها اختارت مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب ليصنع زيها الفرعوني، مؤكدة أن التطريز تم في إيطاليا بأسلوب مستوحى من الحضارة المصرية، وأضافت:
"الأمانة اللي أنا شايلها كبيرة وأكبر مني بكتير، لكن إيلي صعب منحني القوة، وأنا فخورة جدًا".
كما شددت على أن هذا الحدث يعكس عظمة الحضارة المصرية وانتمائها لها، معتبرة الحفل فرصة للاعتزاز بمصر وأول حضارة في التاريخ.
-
أخبار متعلقة
-
صدمة جماهيرية.. أعمال كبرى تنسحب من سباق رمضان 2026
-
كيف رد عمرو سعد على مقارنته بمحمد رمضان؟
-
أحلام تتألق بالزي الفرعوني: "بحب مصر ومغرمة بها" - صور
-
هدى المفتي تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير - صور
-
بعد نجاح سلسلة "الهيبة".. إطلاق نسخة مغربية من العمل الشهير
-
بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟ (فيديو)
-
شريهان.. أيقونة مصر الاستعراضية تروي حكاية آلاف السنين في ليلة المتحف الكبير
-
مشادة بين محمود العسيلي وطالبة تنتهي في قسم الشرطة.. ما القصة؟