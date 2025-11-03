القضاء التركي يُلزم نجل إبراهيم تاتليس بعدم الاقتراب من والده

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين منذ أكثر من عام بسبب نزاعات مالية ومشكلات تتعلق بالميراث والعلامة التجارية "تاتليس"، بعد أن سبق لأحمد طلب تعيين وصي على والده بدعوى عدم قدرته على إدارة ثروته، ما اعتبره إبراهيم محاولة للسيطرة على ممتلكاته.
وأكد محامي أحمد أن السوار الإلكتروني إجراء احترازي فقط، وأن العلاقة بين الأب والابن مقطوعة منذ أكثر من عام، فيما تتواصل الدعاوى القضائية بين الطرفين على خلفية نزاعات سابقة، بما فيها استغلال حادث مروري عام 2022 لأغراض إعلامية.
