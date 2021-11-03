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الأربعاء، 03-11-2021 01:23 م

تأثر ودموع حجاج عبد العظيم في زفاف ابنته - فيديو

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الوكيل الإخباري - احتفل الفنان المصري حجاج عبد العظيم بحفل زفاف ابنته دنيا بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء تجهيزات العروس قبل جلسة التصوير الخاصة بها، ظهر فيه تأثر والد العروس بتلك اللحظة لتنهمر دموعه من شدة تأثره.

 

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد ونقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، وأحيا الحفل الفنان حمادة هلال، وعقد القران الشيخ خالد الجندي.

 

 

المصدر - لبنان 24 

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