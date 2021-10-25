الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 10:32 ص

ياسمين صبري تكشف عن عدم مبالاتها على هجوم والدها عليها - صور

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الوكيل الإخباري - بعد أن كشف والد الممثلة المصرية ياسمين صبري، أشرف صبري، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عن عدم حضورها حفل زفاف شقيقها بلال من دون معرفة الأساب، حيث علق على صورة لإبنه، هاجم فيه ياسمين قائلاً : "فرح إبني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم ثانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكذب وخداع، أصبح لإبني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من الشايطين".

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عادت صبري اليوم في أول رد فعل على هذه التصاريح، حيث كشفت عن عدم مبالاتها بالقضية، بل عادت لتنشر صوراً لها من جلسات تصوير جديدة، كان أخرها إطلالة بفستان كلاسيكي، فضي اللون، مع وشاح طويل، على متن قارب.

 

إضافة إلى ذلك، فقد إنهالت التعليقات على ياسمين من قبل المتابعين، معبرين عن إعجابهم بعفويتها بعد أن ظهرت من دون حذاء "حافية" القدمين، حيث أكد العديد منهم، ان هذا الأمر قد يشعرها بالراحة.

 

 

المصدر - الفن 

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