حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني

الوكيل الإخباري - كشف مصدر مقرب من الفنان المصري عمرو دياب لموقع "الفن"، انه لا توجد نية لدى دياب للعودة إلى الممثلة المصرية دينا الشربيني، وذلك بعد الجدل الذي اثير حول عودتهما إلى بعضهما البعض من جديد، بعد ظهورهما في حفل زفاف بالغردقة.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة للفن ان عمرو دياب يعتبر علاقته بـ دينا الشربيني مرحلة انتهت مشيراً الى انه يكن لها كل التقدير والاحترام ولا يوجد اي خلافات بينهما.

وتصدرت دينا الشربيني محرك البحث في غوغل بعد انتشار الفيديو بشكل كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث رجح البعض ان قد يكون هذا اللقاء باب عودة لعمرو دياب ودينا الشربيني.

وهذه الخبرية تؤكد ما نشره الفن قبل ايام ان دينا الشربيني لم تتعمد الغياب عن حفل عمرو دياب في الجونة على هامش مهرجان الجونة السينمائي كما تردد في الاوساط الفنية.



المصدر - الفن