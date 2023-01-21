السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مدينة الفحيص وتجمع لجان المرأة

انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار للاردن بهذا الموعد

وزير الإدارة المحلية ينعى المهندس حسين بني هاني

توضيح من مديرية الامن العام بشأن مخالفات السير

التخليص على أكثر من 61 ألف مركبة في الأردن في 2022

الحكومة: الرؤية الاقتصادية تستهدف أن يصبح الأردن مركزاً صناعياً إقليمياً

وفاة طفل من الجنسية السورية غرقاً داخل مسبح في المفرق

الضمان الإجتماعي: تقديم طلبات سلف المتقاعدين مع بداية شباط المقبل

وزير أسبق: التصنيفات العالمية للجامعات لعبة تجارية لا أكثر

تفاصيل مثيرة حول الاستيلاء على مسكوكات أثرية وذهبية وبيعها خارج الأردن

السبت، 21-01-2023 04:34 م

تأجيل حفل أحلام الشامسي بموسم الرياض لهذا السبب !

أحلام-الشامسي


الوكيل الإخباري-أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، عبر موقع "تويتر"، عن تأجيل حفل المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، ولم يتم الكشف عن الموعد الجديد.

اضافة اعلان


الحفل كان من المقرر أن يُقام يوم الخميس المُقبل 26 يناير الجاري في المملكة العربية السعودية بحضور عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة أحلام الشامسي.

 

وكشفت الفنانة أحلام عبر حسابها الخاص في " تويتر " أنه تم تأجيل الحفل نظراً لسوء الأحوال الجوية وتابعت : سنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً  .


ومن ناحية أخرى علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على لافتة حملها علم العراق، عقب حضورها نهائي كأس الخليج الذي أقيم مساء أمس الخميس بين منتخبي العراق وعمان.

 

مصراوي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
elaosboa20348

بسبب خاتم الزواج .. ياسمين صبري تتصدر الترند والجمهور يُعلق -صورة

Doc-P-445008-638098809687222344

حقيقة اعتزال راشد الماجد الغناء بعد وعكته الصحية الأخيرة

czo1MDoiaHR0cHM6Ly9pbWcueW91bTcuY29tL2xhcmdlLzIwMjIwMjEyMDkzMjMyMzIzMi5qcGciOw==

تطورات الحالة الصحية لإسعاد يونس

ماجد-المهندس-يبكي-ويقبل-ارض-العراق-فور-وصوله-الى-البصرة-للمشاركة-في-ختام-خليجي-25

فيديو - ماجد المهندس يبكي متأثراً ويقبل أرض العراق

22

أصالة ترد على منتقدي اطلالتها الأخيرة في سعودي أيدول -صور

روك

وفاة أسطورة الروك ديفيد كروسبي عن 81 عاماً

أخبار متعلقة
2021_8_9_23_17_29_5

شروط حضور حفل محمد منير في دبي شباط القادم

WhatsApp Image 2023-01-19 at 13.10.26

ناصيف زيتون في البحر الميت شباط القادم

258652_0

حفل جديد لمحمد حماقي في السعودية

WhatsApp Image 2023-01-07 at 6.48.20 PM (2)

محمد رمضان يُحيي حفل زفاف ابنة أخت شريهان

564201712060546224622

حماقي يعلن تفاصيل أولى حفلاته في العام الجديد

2222222

مصدر يكشف الستار عن سبب تأجيل مسرحية لـ منة شلبي