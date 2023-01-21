تأجيل حفل أحلام الشامسي بموسم الرياض لهذا السبب !

الوكيل الإخباري-أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، عبر موقع "تويتر"، عن تأجيل حفل المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، ولم يتم الكشف عن الموعد الجديد.

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الحفل كان من المقرر أن يُقام يوم الخميس المُقبل 26 يناير الجاري في المملكة العربية السعودية بحضور عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة أحلام الشامسي.

وكشفت الفنانة أحلام عبر حسابها الخاص في " تويتر " أنه تم تأجيل الحفل نظراً لسوء الأحوال الجوية وتابعت : سنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً .



ومن ناحية أخرى علقت الفنانة الإماراتية أحلام، على لافتة حملها علم العراق، عقب حضورها نهائي كأس الخليج الذي أقيم مساء أمس الخميس بين منتخبي العراق وعمان.



مصراوي

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