تامر حسني يحذف أغنيته الجديدة بعد ساعات من طرحها

الوكيل الإخباري _ بعد ساعات من طرحها على "يوتيوب" صدم الفنان المصري تامر حسني متابعيه بحذف أغنيته الجديدة "بألف سلامة" من ألبوم "خليك فولاذي" ، على الرغم من تحقيقها نسب مشاهدة عالية.

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وقد اشار تامر الى السبب لحذف الاغنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث انه قال : "نهاركم كله خير أكيد فرحان باستقبالكم الرائع لأغنية بألف سلامة وأكيد مبسوط إنها في ساعاتها الأولى متصدرة التريند برقم 1 وإنها حققت المركز الـ 33 على مستوى العالم، ولكن الأغنية على يوتيوب فيها مشكلة تقنية محسوسة لبعض الناس، وأنا من إمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخة على يوتيوب".



واضاف : "لقيتها هتاخد وقت قررت أنا والشركة المنتجة إعادة نشر الأغنية مرة أخرى إرضاءً للجميع، دا حقكم عليا وعلينا كلنا أنا وصناع العمل المحترمين، مش هوصيكم بقى عايزين نسمعها تاني كتير نهاركم جميل زيكم، أسيبكوا تستمتعوا بالنسخة الجديدة ودا اللينك الجديد".

المصدر : لها

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