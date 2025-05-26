نقابة الفنانين السوريين تشطب 4 فنانين بعد سلاف فواخرجي ومن بينهم مطرب شهير - صورة

يُذكر أن نور مهنا كان من أبرز من أعاد إحياء القدود الحلبية والأغاني الكلاسيكية، وله أعمال مميزة مثل أغنية "وحشتني" و"ولا مرة كنا سوى".
وكانت النقابة قد شطبت سابقاً في نيسان الماضي قيد الفنانة سلاف فواخرجي بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ودعمها السابق لبشار الأسد.
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