نقابة الفنانين السوريين تشطب 4 فنانين بعد سلاف فواخرجي ومن بينهم مطرب شهير - صورة

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الفنانين السوريين شطب عضوية كل من أمل حويجة، ميس حرب، نور مهنا، ومحمد آل رشي، بناءً على قرار مجلس الفرع رقم 61 ووفقاً للمادة 40 من النظام الداخلي والمادة 58 من القانون رقم 40 لعام 2019، بعد استجوابهم بسبب تصرفات اعتُبرت مخالفة لقيم ومبادئ العمل النقابي.

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يُذكر أن نور مهنا كان من أبرز من أعاد إحياء القدود الحلبية والأغاني الكلاسيكية، وله أعمال مميزة مثل أغنية "وحشتني" و"ولا مرة كنا سوى".



وكانت النقابة قد شطبت سابقاً في نيسان الماضي قيد الفنانة سلاف فواخرجي بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ودعمها السابق لبشار الأسد.



