تامر حسني يحرج رضوى الشربيني في أحد الأفراح .. فيديو

الوكيل الإخباري-نشرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني فيديو لها بصحبة النجم تامر حسني في حفل زفاف أصدقاء مشتركين بينهم، وهو يمازحها أمام الحضور.



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وظهرت رضوى الشربيني في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور انستغرام، وهي تقف بجوار تامر حسني وهو يخاطب الجمهور واصفا زغروطتها المميزة، لتجيبه: "هو أنت كل مرة؟ مابعرفش"، ليمازحها قائلا: "قال مابعرفش قال"، ويغني "كل مرة".



ونشرت رضوى الشربيني الفيديو، ووجهت كلامها لبسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، كاتبة: "يرضيكى كدة كل مرة و كل فرح جوزك يخلينى ازغرط وانا ما بعرفش…اكلمي معاه بقى"، لتجيبها بسمة معلقة: "يا بنتي كل دا حب والله، بيمرنك يا رضوى شوية، أحبك جدا يا أختي".

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