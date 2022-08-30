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الثلاثاء، 30-08-2022 02:13 م

تامر حسني يحرج رضوى الشربيني في أحد الأفراح .. فيديو

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الوكيل الإخباري-نشرت الإعلامية  المصرية رضوى الشربيني فيديو لها بصحبة النجم تامر حسني في حفل زفاف أصدقاء مشتركين بينهم، وهو يمازحها أمام الحضور.

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وظهرت رضوى الشربيني في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور انستغرام، وهي تقف بجوار تامر حسني وهو يخاطب الجمهور واصفا زغروطتها المميزة، لتجيبه: "هو أنت كل مرة؟ مابعرفش"، ليمازحها قائلا: "قال مابعرفش قال"، ويغني "كل مرة".

ونشرت رضوى الشربيني الفيديو، ووجهت كلامها لبسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، كاتبة: "يرضيكى كدة كل مرة و كل فرح جوزك يخلينى ازغرط وانا ما بعرفش…اكلمي معاه بقى"، لتجيبها بسمة معلقة: "يا بنتي كل دا حب والله، بيمرنك يا رضوى شوية، أحبك جدا يا أختي".

 

 

 

 

رائج

 




 

 


 

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