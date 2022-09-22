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الخميس، 22-09-2022 03:41 م

تعرف على قصة حياة الفنان الراحل هشام سليم .. أول وآخر اعماله

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الوكيل الإخباري-ولد الممثل المصري هشام سليم يوم 27 يناير 1958 في القاهرة وتوفي اليوم الخميس 22 سبتمبر عن عمر يناهز 64 عاماً ، قام ببطولة العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم.


تخرج من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أداءه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال. 
كما قدم البرنامج الأسبوعي الحواري حوار القاهرة في سكاي نيوز عربية.


من اشهر اعماله ،  مسلسل درب الطيب و مسلسل أماكن في القلب وفيلم "امبراطورية ميم" وفيلم " عودة الابن الضال " ،و مسلسل هجمة مرتدة الذي كان من اخر اعماله .



وكان الفنان هشام سليم، بدأ مرحلة العلاج الكيماوي لمرض السرطان تزامنًا مع تصوير مشاهده في مسلسل  "هجمة مرتدة"، وأصر على استكمال تصوير دوره حتى نهايته على الرغم من شعوره بالتعب والإنهاك الشديد من تأثير الجلسات الكيماوية على حالته وفقا لما نقلت عدة مواقع اعلام مصرية .


نعاه عدد من نجوم الفن ، منهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي و مصطفى كامل ورامي رضوان .

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