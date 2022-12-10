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السبت، 10-12-2022 03:09 م

تفاصيل فيلم " أخي فوق الشجرة " لرامز جلال

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الوكيل الإخباري-"أخي فوق الشجرة"، قريباً في دور العرض، هذا ما أعلنه صناع الفيلم الكوميدي وبطل الفيلم رامز جلال الذي شوق الجمهور من خلال مشاركة تريلر الفيلم على إنستقرام.

وكتب رامز في تعليق على البوست، قال فيه: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر ".

وتابع، "فيلم أخي فوق الشجرة في إجازة نصف العام بإذن الله".

نسرين طافش أيضاً شاركت ستوري على إنستقرام، وكتبت "وأخيييييرااا، انتظرونا في فيلم أخي فوق الشجرة، قريباً في جميع دور العرض، إجازة نصف العام".

وكان صناع الفيلم، قرروا طرحه في دور العرض خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي المقبل، وتحديداً في الأسبوع من شهر يناير 2023، وذلك بعدما تم الانتهاء من الفيلم وطرح الأفيش الأول، والذي ظهر عليه رامز جلال بوزن ممتلئ يجلس على شجرة، وكان هناك مفاضلة بين طرحه في موسم الصيف أو الانتظار لشهر يناير 2023 حتى تم الاستقرار على الخيار الثاني.

فيلم "أخى فوق الشجرة"، كان يحمل اسم "نصي الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن، محمد ثروت وغيرهم، الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ويذكر أن آخر أفلام رامز جلال كانت "أحمد نوتردام" الذي تم عرضه في السينمات العام الماضي، وشارك في بطولته غادة عادل، خالد الصاوى، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، أحمد حلاوة، أحمد فتحي، محمد ثروت، انتصار، محمود البزاوي، شيماء سيف وغيرهم، الفيلم كان من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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