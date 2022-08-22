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الإثنين، 22-08-2022 03:16 م

تكريم الفنان الراحل خالد صالح باحدى المهرجانات في مصر

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الوكيل الإخباري-أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما عن تكريم الممثل المصري الراحل خالد صالح، في الدورة الخامسة له ومن المقرر إهداء الدورة بإسمه، وهي ستقام تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وبرئاسة الدكتور أسامة رؤوف، وستكون في الفترة من 12 حتى 16 أيلول المقبل.

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وقال رؤوف إن الممثل المصري الراحل أحب المسرح منذ بدايته، وهذه الخطوة هي تشريف للمهرجان، أما إبنه الممثل أحمد خالد صالح، فعلّق على تكريم والده إنه ظاهرة حب لإبدعات والده، كما شكر إدارة أيام القاهرة الدولي لمونودراما لإهداء الدورة الخامسة لاسم والده وتكريمه.

 

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