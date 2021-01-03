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الأحد، 03-01-2021 09:25 ص

تيم حسن ووفاء الكيلاني في أول ظهور علني منذ شائعة طلاقهما - صور

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الوكيل الاخباري - ظهر الممثل السوري تيم حسن، وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، سويا لأول مرة، منذ انتشار شائعة تؤكد طلاقهما.

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وظهر تيم حسن، في جنازة المخرج السوري الراحل حاتم علي، وهو يبكي ويساند أسرته، بينما ظهرت وفاء الكيلاني وهي ممسكة بيد الممثلة منى واصف تساندها وهي تبكي، كما أرسل الزوجين سويا باقة ورود لمواساة أسرة الراحل.

 


وكان الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، فاجأ متابعيه بنشر خبر يفيد بطلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من زوجها الفنان تيم حسن.


ونشر باسيل عبر صفحته على "إنستغرام"، صورة للثنائي وكتب معلقا: "أولا وحصريا كالعادة.. بتاريخ 15 نوفمبر وصلني إنه بها النهار تحديدًا والساعة 11 صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي- فرع الإسكندرية لحتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه".

 


يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما جودي، وريان، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو/ آيار 2017، ولم تنجب منه بعد، بينما هو لديه ولدين من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما ورد وفهد.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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