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الخميس، 19-08-2021 10:49 ص

ثروة كايلي جينر فاقت التوقعات وهكذا قامت بتجميعها

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الوكيل الإخباري - في سنوات قليلة، استطاعت النجمة الأميركية كايلي جينر (24 عاما) أن تجمع ثروة تخطت الـ 900 مليون دولار، لتكون أصغر مليارديرة في العالم
هذا اللقب لم تحصل عليه كايلي فقط لثروتها الطائلة وهي بسن العشرينيات.

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لكنها أيضا بدأت حياتها التجارية والاستثمارية في سن صغيرة جدا، حيث كانت تبلغ حينها 15 عاما، حين تعاونت في هذه السن المبكرة مع ماركة ملابس عالمية.

 

وأنشأت مع أختها عارضة الأزياء كيندال خط ملابس كيندال & جينر، وفي عام 2015 أطلقت خط مستحضرات تجميل خاصاً بها (كايلي كوزميتيكس)، بعدها بعام أطلقت تطبيقاً للجوال تصدر متجر التطبيقات، فضلاً عن أرباح برنامج الواقع Keeping up with the Kardashians، الذي اختتم حلقاته أخيرا، لذلك فهي وأختها كيندال في قائمة المراهقين الأكثر نفوذاً بالعالم.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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