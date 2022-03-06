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الأحد، 06-03-2022 04:40 م

ثنائيات نسائية جديدة لأول مرة في رمضان 2022

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الوكيل الإخباري - ثنائيات درامية تشاهدها لأول مرة  بالخريطة الدرامية الجديدة في رمضان المقبل، ومن خلال نواعم نكشف تفاصيل الثنائيات الفنية الجديدة.

أول مرة
 يسرا وغادة عادل
 هى الثنائية الدرامية الأولى في خريطة رمضان 2022؛ فبمسلسل أحلام سعيدة يجسد الثنائي صديقتين جمعتهما عيادة طبيب نفسي تلجأ له كل منهما بسبب ظروف الحياة المختلفة فتجمعهما علاقة صداقة وتتعرضان معاً للعديد من المواقف الكوميدية ضمن الأحداث والمسلسل يعرض عبر شاشة منصة شاهد في خريطتها الرمضانية.

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دراما شعبية
أما الدراما الشعبية فسيكون بمسلسل رانيا وسكينة والذي يجمع روبي ومي عمر لأول مرة بعمل فني، وتدور أحداثه حول رانيا بنت رجل الأعمال الشهير الذي يتوفى تاركا لها ميراثاً ضخماً، أما سكينة فهى روبي وتعمل "سائقة " لإحدى سيارات النقل الضخمة وتجمعهما الظروف في العديد من المواقف الكوميدية سوياً.


كوميديا فيفي 
بدراما كوميدية تشارك فيفي عبده لأول مرة أمام شيرين رضا في تجربة درامية جديدة بعنوان "شغل عالي " لتكون أخر ثنائية جديدة في خريطة رمضان 2022 ويجسد الثنائي صديقتين لديهم تنظيم نسائي ضد الرجال، والمسلسل بدأ تصويره قبل أيام ويواصل فريق العمل تصوير مشاهده لعدد ساعات مكثفة للحاق بالعرض الرمضاني.

 

نواعم 

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