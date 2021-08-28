جواهر الكويتية تكشف عن معاناتها من مرض السرطان - فيديو

الوكيل الإخباري - تحدثت الفنانة جواهر الكويتية عن معاناتها من مرض السرطان خلال مداخلة مصوّرة عبر تطبيق "سكايب" في برنامج "كشف حساب" من تقديم الإعلامية مي العيدان.



وأكّدت جواهر تلقيها حتى الأن 51 جرعة من الدواء الكيميائي، لافتةً إلى تحسن حالتها وقدرتها على الحركة، بعد أن فقدت القدرة على السجود خلال الصلاة.

اضافة اعلان



وأشارت إلى أنها تتابع العلاج في احد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، برفقة أبنائها الذي يشكلون بالنسبة لها عاملاً أساسياً للشفاء بعد الله.



وكشفت أن الأطباء أخبروها بعدم قدرتهم على إزالة جميع الأورام السرطانية التي انتقلت من المعدة الى الكبد، لذا يعملون على حصارها.



ويُذكر أن جواهر تحدثت للمرة الأولى عن مرضها منذ أشهر قليلة خلال اتصال هاتفي أُجري معها على شاشة تلفزيون "الكويت"، وذلك إثر إعلان إصابتها به في شهر شباط (فبراير) من العام 2020.

المصدر - لها