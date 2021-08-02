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الإثنين، 02-08-2021 11:09 ص

جورج كلوني مع أسرته في نزهة - صورة

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الوكيل الإخباري - رصدت عدسات الكاميرات صوراً للنجم العالمي جورج كلوني (60 عاماً) وزوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين في إيطاليا.

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ويستمتع كلوني مع زوجته وطفليهما التوأم ألكسندر وإيلا البالغين من العمر 4 سنوات في منطقة كيرنوبيو الإيطالية، بأوقات عائلية خلال نزهتهما.

 

وتألقت أمل البالغة من العمر 43 عاماً خلال النزهة بفستان أحمر قصير، وقبعة صيفية.


وكانت تقارير أميركية أفادت قبل أيام بأن جورج وأمل ينتظران طفلين جديدين، ويتوقعان توأما مرة أخرى، وأن أمل تجاوزت الثلث الأول من حملها، كما أن علامات الحمل بدأت في الظهور عليها، وسرعان ما سيعرف الجميع بهذا الخبر السعيد، وهو الأمر الذي نفاه المتحدث الرسمي باسم جورج.

 


 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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