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الأربعاء، 14-07-2021 04:24 م

ياسمين صبري تنشر صورتين جديدتين من رحلتها إلى بحيرة كومو الإيطالية

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورتين جديدتين من عطلتها الصيفية التي تقضيها في إيطاليا وتحديداً في "بحيرة كومو"، وذلك على صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام».

وظهرت ياسمين صبري على البحر خلال قضائها الإجازة الصيفية وهي مرتدية بلوزة كشمير وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، ونال المنشور إعجاب متابعيها حيث انهالت عليها التعليقات التي أبدت إعجابها بابتسامتها وإطلالتها المميزتين.

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واعتمدت ياسمين صبري في إطلالتها على المكياج الناعم والإكسسوارات البسيطة، والشعر المنسدل على كتفيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

 



 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

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