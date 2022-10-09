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الأحد، 09-10-2022 02:33 م

جورج وسوف يستكمل نشاطه الفني في أبوظبي والإسكندرية -صورة

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الوكيل الإخباري - يعيش المطرب السوري جورج وسوف حالة من النشاط الفني، إذ يستعد سلطان الطرب لإحياء عدة حفلات غنائية خلال الشهر الجاري، إذ يلتقي بجمهوره في أبوظبي يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) في حفل غنائي ضخم، وفي يوم 29 من الشهر ذاته، يحيي وسوف حفلاً غنائياً في الإسكندرية المصرية.

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ونشر جورج وسوف بوستر الحفل، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، وعلق قائلاً: "آه يا إسكندرية.. اشتقنا يا أهل مصر"، وانهالت عليه التعليقات من متابعيه مرحبين بقدومه مصر.

 


 

 

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