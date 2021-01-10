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الأحد، 10-01-2021 12:19 م

جورج وسوف يعلن خطوبة نجله الثاني 'حاتم' .. شاهد

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الوكيل الاخباري - أعلن الفنان السوري، جورج وسوف، لكل معجبيه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر سعيد مع استقباله العام الجديد 2021.

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وقال الفنان جورج وسوف إنه احتفل بخطوبة نجله الثاني حاتم من فتاة اسمها أمال حلاوي، وعلق على المناسبة قائلا: "بدأت السنة بخبر يفرح القلب".


وتمنى جورج وسوف لنجله وخطيبته أياما سعيدة وأن يكملوا العمر بنجاح وسعادة.

 

يشار إلى أن جورج وسوف احتفل الشهر الماضي بخطوبة نجله جورج، وشارك صورتين للأخير مع عروسه عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها: "ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس على الطريقة المودرن نظرا للأوضاع الكورونية".

 


سبوتنيك

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